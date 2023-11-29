Норвезький форвард відзначився голом у ворота РБ Лейпциг у п'ятому турі Ліги чемпіонів й допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:2.

Камбек Гвардіоли після 0:2 у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – РБ Лейпциг – 3:2

Ерлінг Холанд швидше за всіх оформив 40 голів у ЛЧ. Для цього йому знадобилося 35 матчів. До того ж форвард Манчестер Сіті побив рекорд Кіліана Мбаппе з ПСЖ, ставши наймолодшим гравцем, який забив 40 м'ячів в найпрестижнішому турнірні (23 роки і 130 днів).

Нагадаємо, Холанд в поточному сезоні у всіх змаганнях провів 20 матчів. В активі норвежця 19 голів та чотири результативні передачі.

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