Во вторник состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5-й тур

Группа G

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2

Голы: Холанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33

Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0

Голы: Неделькович, 8 (аг.), Блюм, 29

Шахтер обыграл Антверпен и взял евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-Ризнык

Манчестер Сити на своем поле принимал РБ Лейпциг. Команда Гвардиолы опережала соперника на три балла, поэтому в случае успеха немцы могли бы сравняться по очкам с англичанами. Не откладывая в долгий ящик "быки" вышли вперед уже в начале встречи: Бласвих выбил в центр, где мяч подхватил Опенда, вышел один на один и пробил в дальний угол. Через 20 минут Симонс пасом нашел Опенду на левом фланге, тот протащил сферу через половину поля, ворвался в штрафную, обыграл Диаша и точно пробил в ближний угол, введя соперника и болельщиков в ступор и шок.

После перерыва Холанд выбежал на свидание с Бласвихом и сократил отставание Ман Сити. В середине тайма Фоден добавил к своему ассисту еще и гол, восстановив статус-кво. Вскоре Лейпциг снова вырвался вперед, но проклятый офсайд оставил все без изменений. Уже перед свистком хозяева все-таки сломили сопротивление соперника и Альварес принес победу Сити.

В параллельном матче Црвена Звезда на выезде не смогла навязать борьбу Янг Бойз. Досадный автогол в дебюте встречи окрылил швейцарцев, которые еще до перерыва удвоили свой перевес. Второй тайм прошел в равной борьбе – швейцарцы на классе довели игру до победы.

Как следствие, Манчестер Сити за тур до финиша набрал 15 очков, РБ Лейпциг с 9-ю баллами остался вторым. Янг Бойз с 4-мя пунктами сделал серьезную заявку на Лигу Европы, а Црвена Звезда с 1 очком замыкает турнирную таблицу квартета.

Лацио лишил Селтик шансов на еврокубки – капитан оформил дубль в течение четырёх минут