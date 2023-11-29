Манчестер Сити избежал поражения на последних минутах с РБ Лейпциг (3:2). Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Нападающий гостей Опенда до середины первого тайма успел дважды огорчить "горожан" и обнажить их проблемы в обороне. Впрочем, удержать победу Лейпцигу не удалось. После перерыва Манчестер Сити начал свой камбэк. В итоге встреча закончилась со счетом 3:2.

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Команда Гвардиолы оформила выход в плей-офф. С первого места "горожан" уже никто не подвинет. РБ Лейпциг тоже имеет путевку в следующий раунд. Немцы набрали 9 баллов в пяти раундах и занимают вторую строчку. Янг Бойз имеет лишь четыре пункта и находится на третьем месте.