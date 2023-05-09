У итальянского специалиста перед полуфинальными поединками в Лиге чемпионов поинтересовались по поводу нападающих. Журналисты хотели узнать, какому форварду в составе четырех полуфиналистов отдает предпочтение Капелло. Задумавшись на миг, экс-тренер сказал, что его фаворит Бензема.

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"Карим делает все. Он настолько развился за последние пять лет. Бензема забивает голы, отдает передачи, он умеет двигаться. У Холанда большой потенциал. Он очень быстрый, но Эрлинг может еще многое усовершенствовать. У него есть хороший тренер, который поможет ему прогрессировать", – цитирует итальянца Marca.

Напомним, что Реал сыграет против Манчестер Сити в рамках полуфинала Лиги чемпионов 9 мая. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов