У італійського фахівця перед півфінальними поєдинками в Лізі чемпіонів поцікавилися щодо нападників. Журналісти хотіли дізнатися, якому форварду у складі чотирьох півфіналістів віддає перевагу Капелло. Задумавшись на мить, екс-тренер сказав, що його фаворит Бензема.

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"Карім робить все. Він настільки розвинувся за останні п'ять років. Бензема забиває голи, віддає передачі, він вміє рухатися. У Холанда великий потенціал. Він дуже швидкий, але Ерлінг багато чого ще може вдосконалити. В нього є хороший тренер, який допоможе йому прогресувати", – цитує італійця Marca.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів 9 травня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів