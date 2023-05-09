"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию матча года в Лге чемпионов 2022/23.

Битву между Реалом и Манчестер Сити в этом году считают досрочным финалом Лиги чемпионов. Дело не только в относительной слабости второй полуфинальной пары, сколько в статусе "сливочных" и "горожан". Они не только являются сильнейшими командами мира, но и олицетворяют два противоположных подхода к футболу в 2023 году.

Пеп Гвардиола и его Сити – это главный представитель системного стиля, в рамках которого создается структура игры с заранее определенными принципами, а уже под них подбираются футболисты.

Реал и Карло Анчелотти – иконы адаптивного направления (его еще называют релятивным). Оно основывается на адаптации тренера под качества футболистов. Задача коуча – создание такого рисунка игры, в котором лучшие качества исполнителей максимизируются, а взаимодействие между ними проходит на основе естественной сыгранности.

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Карло Анчелотти – последний футбольный революционер, но у Пепа есть свои преимущества

Долгое время концепция Гвардиолы считалась единственно правильной. Системные тренеры и структурный футбол заполонили поля Европы, а любое несоответствие этой картине мира выдавало ретрограда-физрука.

Казалось, что и Карло Анчелотти со своими адаптациями под лидеров уже отошел из когорты элитных тренеров, однако его Реал год назад порвал всех грандов – и продолжает делать это сейчас.

Влияние Мадрида уже распространяется за пределы Испании. Нынешний триумф Наполи – еще один успех релятивного направления. Экс-аналитик сборной Италии и Ювентуса – Антонио Гальярди – говорит о конце эры позиционного футбола, а учитель Гвардиолы – Хуанма Лильо – радуется матчам сборных, ведь именно там тренер вынужден подстраиваться под исполнителей.

Хотя сам Анчелотти от позиционного футбола не отказывается. Карло тоже ставит структуру игры – просто она бывает разной в зависимости от кадрового положения, соперника и ситуации на поле. Позиционная игра является лишь одним из методов получения результата.

Проблема подхода обоих направлений кроется в их же главных достоинствах. К системным тренерам стало несколько проще готовиться, а структурный футбол не может сравниться по гибкости с адаптивными коллективами. Кроме того, плохая структура всегда равна плохим результатам.

Впрочем, такой подход эффективно работает на дистанции, давая стабильность – реляционные же коучи слишком зависят от формы, настроения и эффективности исполнителей.

Гвардиола создал монстра. Никто не нашел победной тактики против Сити

Главным олицетворением недостатков и преимуществ системного футбола остается Манчестер Сити. В текущем сезоне "горожане" долго буксовали, ведь Гвардиола экспериментировал с моделями игры. Каталонец пытался совместить свои принципы с особенностями Холанда – до весны они не могли одержать хотя бы три победы подряд.

Когда же Пеп нашел необходимую схему, то Европа получила чудовище. Эрлинг и Ко выиграли 15 из 16-ти последних матчей с суммарным счетом 52:8. Баварии забили три гола, Ливерпулю и Арсеналу – по четыре, а несчастному РБ Лейпцигу отгрузили аж семь.

Впрочем, сила этого Ман Сити кроется даже не в высокой результативности, а в невозможности подстроиться. Прикрыв один или даже два аспекта в игре английского гегемона, ты непременно получаешь удары из другого места.

Показательным было противостояние с Баварией в четвертьфинале ЛЧ. Никто не давил на "горожан" при игре без мяча так же сильно и качественно, как мюнхенцы, однако в родных стенах "синие" перепрессинговали даже такого соперника. В Германии же не работал ни один прессинг-механизм Гвардиолы, но сработали контратаки.

Другой пример – противостояние с Арсеналом в январе. Лондонцы настолько смело и мощно накрывали розыгрыши Пепа, что тот вообще отказался от мяча. Каталонец отдал его "канонирам", а сам начал давить большой группой игроков на билд-ап Артеты.

Под этим давлением Зинченко и Ко посылались – как и все остальные команды. Ход с отказом от контроля мяча Гвардиола после этого повторяет довольно часто.

Манчестер Сити шикарно сочетает структурированность с гибкостью

Это говорит о переоцененности тезиса о плохой гибкости системных команд. Достаточно посмотреть на схемы Манчестер Сити. Защитник Стоунз при игре на мяче становится опорником в схеме 3-2-5, причем его тепловая карта напоминает тепловую карту Бекенбауэра из 70-х – похоже, либеро возвращаются.

Средний блок строят в компактных 4-3-3, а высокий прессинг команда проводит в модели 4-2-4. Де Брюйне при таком раскладе располагается рядом с Холандом.

Кстати, об этой парочке: матч с Арсеналом в апреле показал ее феноменальное взаимодействие – бельгиец и норвежец активно обменивались позициями и ролями. Кевин опускался с фланга в опорную зону, после чего обыгрывался с Эрлингом и действовал, как форвард.

Универсальность футболистов является еще одним столпом Манчестер Сити, о чем говорит трансформация Бернарду Силвы. Правый вингер "горожан" появляется во всех зонах на чужой трети и на обоих флангах атак, способен сыграть в опорной, а в текущем сезоне он освоил позицию левого фулбека – причем в ней он играет, как Зинченко, смещаясь в центр.

Прямо сейчас трудно найти недостатки в игре Манчестер Сити, однако больше всего проблем этому монстру создала Бавария. Рецепт достойного поединка – очень сложное построение прессинга, максимальная интенсивность, смелая игра центрбеков при дистрибуции и атаки через фланги. Кроме того, перспективными были опускания Шупо-Мотинга в центр с последующим разбрасыванием передач.

Реал существенно прибавил при игре без мяча

Способен ли Реал на такую же игру, как Бавария? Еще год назад ответ был бы отрицательным, однако Карло Анчелотти не сидел на месте. Нынешняя версия Мадрида существенно спрогрессировала во всех аспектах организации игры без мяча – в частности, в интенсивности и агрессивности прессинга.

Особенно это проявилось по триумфальному Эль-Класико в Кубке, где "сливочные" прямо таки диктовали Барселоне направление движения мяча.

От прессинга "королевского клуба" на Сантьяго Бернабеу сильно пострадал и Челси. Впрочем, Реал не настроен давить без мяча настолько же ультимативно, как Сити и Бавария – для Карло Анчелотти такой футбол является ситуативным.

Универсализация Реала – предмет зависти Гвардиолы

Гораздо важнее конфигурации "бланкос" в глубине. Здесь начинают проявляться сильные качества адаптивного подхода – все крутится вокруг персон Камавинги, Крооса, Модрича и Вальверде, причем определяющей является именно роль последнего.

Структура и задачи Реала в центральной части поля зависят от позиции и роли Феде на поле. Уругваец может действовать и как опорник, и как машина контр-прессинга, и в роли забивного вингера.

Феде открывает коридор для передачи, вытягивая за собой Галлахера

Попытки персональной опеки на центральную ось Реала обречены на провал. Любой футболист мадридцев может оказаться на любой позиции, причем его движение будет поддержано перемещениями в других зонах. К ним трудно подготовиться, ведь игроки имеют свободу в принятии решений и в основном действуют на инстинктах – уникальная сыгранность команды только усиливает эффективность такого подхода.

Что наиболее важно, этот подход работает как на мяче, так и без него. Гвардиола должен завидовать такой гибкости.

У Карло Анчелотти есть и другие козыри

Впрочем, у Реала есть и устойчивые игровые тенденции – это касается взаимодействия с Винисиусом. Как бы ни перестраивался Мадрид, идеей-фикс будет заброс на ход бразильцу. Именно поэтому его оставляют в высокой позиции.

Вот здесь уже проявляется важность Бензема. Карим выступает мостиком, через который мяч доставляют к Винисиусу. Не обязательно именно француз будет ассистировать Жуниору, однако комбинация с переводом на ход почти всегда завязывается на обыгрышах с нападающим – или же на его грамотном позиционировании.

В последнее время похожая химия вырисовывается и с Родриго на правом фланге.

В целом, Реал чрезвычайно крут в любом рисунке игры. В позиционной атаке поражает гибкость, при контригре "королевский клуб" вообще лучший в Европе, да и под агрессивным давлением команда демонстрирует невероятную живучесть. Индивидуальные качества футболистов позволяют побеждать даже тогда, когда игры вообще нет.

Если вспоминать противостояние Баварии с Манчестер Сити, то там большое значение имели проходы и передачи мюнхенских центрбеков. Здесь у Реала все в порядке – Алаба и Милитао тоже активно поддерживают атаку и хорошо чувствуют себя на мяче.

Мадрид имеет больше уязвимостей, но Анчелотти их нивелирует

Впрочем, назвать их скалами в обороне трудно. Любой соперник всегда имеет моменты в матчах против "сливочных", чему изрядно способствует нестабильная форма центрбеков.

Вообще, уязвимостей у Реала больше. Та же высокая позиция Винисиуса создает трудности при обороне на левом фланге. Если начинаются проблемы у Бензема, то вся атака Реала резко теряет в эффективности.

Кроме того, у мадридского коллектива дисбалансные фланги обороны. Слева – молодой опорник Камавинга, справа – престарелый Карвахаль. Они чередуют хорошие защитные перфомансы с неудачными (однако в других фазах они очень круты). Здесь у Гвардиолы есть преимущество, ведь Аке и Уокер обороняются шикарно.

Впрочем, этот минус существенно нивелируется гейм-менеджментом Карло Анчелотти. Во-первых, итальянец в текущем сезоне демонстрирует хитрый подход, присматриваясь к сопернику в первые 15-20 минут – только после этого в структуре игры Реала начинаются (или не начинаются) изменения. Это изрядно бьет по стартовой подготовке оппонентов.

Во-вторых, он чрезвычайно тонко чувствует моменты для вмешательства в игру. Ему даже не нужны замены. Показательным был матч против Ливерпуля – в первые 20 минут "красные" порвали Реал через фланг Винисиуса.

Карло попросил бразильца играть ниже, а в перерыве поменял Модрича и Вальверде местами. Феде стал действовать слева как опорник, а Лука вернулся к продвижениям мяча справа – так и оформили разгром.

Анчелотти ориентируется на качества футболистов, необходимые для усиления той или иной зоны. Очень часто он принимает неочевидные решения, опираясь на интуицию – как правило, она его не подводит, хотя разгром в Класико год назад случился именно из-за его неожиданных перестановок. Гвардиола в этом плане читается гораздо легче.

В общем, оценить состояние нынешнего Реала непросто, ведь "сливочные" откровенно забили на чемпионат. Там в их ворота прилетает по четыре гола от Жироны. По ЛЧ вопросы также возникают – год назад мадридцы выбили пиковых грандов, а вот сейчас в соперниках были кризисные Ливерпуль и Челси.

Да, победы имели ярко выраженный тактический характер, но соперников уровня Ман Сити "королевский клуб" до сих пор не встречал. При этом даже с Челси у Лондона возникали проблемы, которые пришлось решать оперативно. "Горожане" же свою монструозность подтвердили на фоне Баварии и Арсенала, однако Мадрид – это особая история.

Кадровая ситуация

Мадридский Реал сегодня сыграет без Милитао. Последние матчи он проводил невыразительно, но Эдер – безусловно основной футболист с шикарным первым пасом и феноменальной игрой на втором этаже. Его потеря скажется на игре "сливочных" во всех аспектах, хотя Рюдигер частично компенсирует проблему.

Кроме того, в лазарете остается левый фулбек Менди. Коллега Ферлана – Натан Аке – не успел залечить свое повреждение. Для Пепа Гвардиолы это тоже катастрофа, ведь нидерландский фулбек дал Манчестер Сити невероятную надежность при обороне. Во многом, именно он сдержал вингеров Баварии.

Прямой замены Аке нет. В матче против Арсенала на позиции левого защитника неожиданно сыграл Аканджи, который до того не выступал на левом фланге. Трудно сказать, сдержал ли он Сака, учитывая инертность Букайо в том поединке.

Сегодня же на правом фланге атаки будет действовать Родриго, оформивший дубль с Челси и Осасуной. Именно Родриго переломил ход прошлогодней битвы с Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу.

Впрочем, бразилец не тяготеет к флангу и работе 1-в-1, в основном атакуя центральную зону. У Реала чувствуется перекос на левый фланг, поэтому потеря Аке может быть не такой уж и страшной.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Вальверде, Кроос, Модрич – Родриго, Бензема, Винисиус

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Грилиш

Прогноз "Футбол 24" – 2:3

Манчестер Сити является фаворитом противостояния, однако год назад все тоже ставили на "горожан". И они действительно должны были взять верх – откровенно говоря, Реал тогда сотворил чудо, а по игре британцы наиграли на досрочную победу. Еще в первом матче.

С другой стороны, триумф "сливочных" не назвать случайным. Да, случилось чудо, однако Карло Анчелотти добился его радикализацией прессинга, созданием большого количества переходных фаз, организацией стандартов и самим подходом к игре. Адаптивность и гибкость "бланкос" позволяет им побеждать, даже если силы неравны.

Можно даже не сомневаться, что обе команды забьют – и не раз. Тем не менее, мы рискнем поставить на победу Манчестер Сити. Прессинг и контрпрессинг "горожан" в текущем сезоне сметает все на своем пути, а по уровню универсализации и тактической гибкости Гвардиола достиг паритета с Мадридом. Кроме того, у британцев есть Холанд, количество голов которого уже трудно сосчитать.

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