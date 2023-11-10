Холанд и партнеры украинцев остались позади – УЕФА объявил игрока недели ЛЧ со странным совпадением
Фанаты выбрали игрока, наиболее поразившего в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов.
Победителем голосования стал нападающий Атлетико Антуан Гризманн, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Француз отличился дублем в победном матче против Селтика. Звезда "матрасников" опередил Эрлинга Холанда (Ман Сити), Родриго (Реал) и Букайо Саку (Арсенал). В нынешней ЛЧ вырисовывается любопытная тенденция. Награду игрока недели поочередно забирают представители Порту и Атлетико – Галену, Мората, Эванилсон, а теперь Гризманн.
Следующий тур группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 28-29 ноября.
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