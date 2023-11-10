Холанд і партнери українців залишилися позаду – УЄФА оголосив гравця тижня ЛЧ з дивним збігом
Фанати обрали гравця, який найбільше вразив у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Переможцем голосування став нападник Атлетіко Антуан Грізманн, повідомляє прес-служба УЄФА.
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Француз відзначився дублем у переможному матчі проти Селтіка. Зірка "матрацників" випередив Ерлінга Холанда (Ман Сіті), Родріго (Реал) та Букайо Саку (Арсенал). У нинішній ЛЧ вимальовується цікава тенденція. Нагороду гравця тижня по черзі забирають представники Порту та Атлетіко – Галену, Мората, Еванілсон, а тепер Грізманн.
Наступний тур групового етапу Ліги чемпіонів запланований на 28-29 листопада.
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