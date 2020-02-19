Холанд быстрее всех оформил 10 голов в Лиге чемпионов – юный форвард побил рекорд Мане и двух бразильцев

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает обновлять рекорд за рекордом. Дубль в матче против французского Пари Сен-Жермен (2:1) позволил норвежцу отметить первый юбилей в рамках Лиги чемпионов.

19-летний форвард достиг отметки в 10 голов всего за 7 матчей в Лиге чемпионов. Это на 4 поединка меньше, чем у предыдущих рекордсменов, сообщает Gracenote Live.

Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ

Холанд превзошел экс-форварда миланского Интера Адриано, а также атакующий дуэт из Ливерпуля – Роберто Фирмино и Садио Мане. Все они оформили десяток забитых мячей в ЛЧ за 11 матчей. В активе же Холанда 8 голов за Зальцбург и 2 – в составе Боруссии Д.

Ранее норвежец в очередной раз вошел в историю Лиги чемпионов благодаря только выходу на поле в матче против ПСЖ.

- Champions League matches played before scoring 10th goal



7 - @ErlingHaaland

11 - Adriano

11 - Roberto Firmino

11 - Sadio Mané

12 - Simone Inzaghi

12 - Wissam Ben Yedder

12 - Harry Kane#BVBPSG #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 18, 2020

Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара