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Холанд быстрее всех оформил 10 голов в Лиге чемпионов – юный форвард побил рекорд Мане и двух бразильцев

06:30 286 Читати українською
Холанд быстрее всех оформил 10 голов в Лиге чемпионов – юный форвард побил рекорд Мане и двух бразильцев
Эрлинг Холанд / твиттер Боруссии Д

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает обновлять рекорд за рекордом. Дубль в матче против французского Пари Сен-Жермен (2:1) позволил норвежцу отметить первый юбилей в рамках Лиги чемпионов.

69’ Эрлинг Холанд
77’ Эрлинг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Эрлинг Холанд
76’ Неймар
77’ Эрлинг Холанд

19-летний форвард достиг отметки в 10 голов всего за 7 матчей в Лиге чемпионов. Это на 4 поединка меньше, чем у предыдущих рекордсменов, сообщает Gracenote Live.

Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ

Холанд превзошел экс-форварда миланского Интера Адриано, а также атакующий дуэт из Ливерпуля – Роберто Фирмино и Садио Мане. Все они оформили десяток забитых мячей в ЛЧ за 11 матчей. В активе же Холанда 8 голов за Зальцбург и 2 – в составе Боруссии Д.

Ранее норвежец в очередной раз вошел в историю Лиги чемпионов благодаря только выходу на поле в матче против ПСЖ.

Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара

blog_ava
Атлетико – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча
00:45
1248
Теги
Боруссия Дортмунд - ПСЖ Лига чемпионов Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Рекорды Садио Мане Садио Мане Адриано Адриано Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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