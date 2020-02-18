Холанд в очередной раз вошел в историю Лиги чемпионов

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает переписывать исторические достижения главного еврокубка.

Норвежец стал первым игроком, сыгравшим за 2 команды в одном сезоне ЛЧ. Об этом сообщает MisterChip.

Боруссия Д – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Холанд попал в стартовый состав Боруссии Д на первый матч 1/8 финала против ПСЖ. Еще осенью 19-летний форвард защищал цвета австрийского Зальцбурга. В рамках Лиги чемпионов ему удалось забить 8 мячей в 6-ти матчах за "быков". В январе Холанд перебрался в Дортмунд за 20 млн евро.

В составе новой команды рекордсмен уже успел сыграть 5 матчей Бундеслиги, в которых забил 8 голов и оформил 1 ассист.