Холанд найшвидше оформив 10 голів у Лізі чемпіонів – юний форвард побив рекорд Мане та двох бразильців

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд продовжує оновлювати рекорд за рекордом. Дубль у матчі проти французького Парі Сен-Жермен (2:1) дозволив норвежцю відзначити перший ювілей у рамках Ліги чемпіонів.

19-річний форвард досягнув позначки 10 голів усього за 7 матчів у Лізі чемпіонів. Це на 4 поєдинки менше, ніж у попередніх рекордсменів, повідомляє Gracenote Live.

Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ

Холанд перевершив екс-форварда міланського Інтера Адріано, а також атакувальний дует із Ліверпуля – Роберто Фірміно та Садьйо Мане. Усі вони оформили десяток забитих м'ячів у ЛЧ за 11 матчів. В активі ж Холанда 8 голів за Зальцбург і 2 – за Борусію Д.

Раніше норвежець вкотре увійшов в історію Ліги чемпіонів завдяки лише виходу на поле в матчі проти ПСЖ.

- Champions League matches played before scoring 10th goal



7 - @ErlingHaaland

11 - Adriano

11 - Roberto Firmino

11 - Sadio Mané

12 - Simone Inzaghi

12 - Wissam Ben Yedder

12 - Harry Kane#BVBPSG #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 18, 2020

Борусія здобула перемогу над ПСЖ завдяки дублю Холанда – дортмундці змарнували купу шансів і пропустили гол від Неймара