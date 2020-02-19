Холанд найшвидше оформив 10 голів у Лізі чемпіонів – юний форвард побив рекорд Мане та двох бразильців

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд продовжує оновлювати рекорд за рекордом. Дубль у матчі проти французького Парі Сен-Жермен (2:1) дозволив норвежцю відзначити перший ювілей у рамках Ліги чемпіонів.
19-річний форвард досягнув позначки 10 голів усього за 7 матчів у Лізі чемпіонів. Це на 4 поєдинки менше, ніж у попередніх рекордсменів, повідомляє Gracenote Live.
Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ
Холанд перевершив екс-форварда міланського Інтера Адріано, а також атакувальний дует із Ліверпуля – Роберто Фірміно та Садьйо Мане. Усі вони оформили десяток забитих м'ячів у ЛЧ за 11 матчів. В активі ж Холанда 8 голів за Зальцбург і 2 – за Борусію Д.
Раніше норвежець вкотре увійшов в історію Ліги чемпіонів завдяки лише виходу на поле в матчі проти ПСЖ.
Борусія здобула перемогу над ПСЖ завдяки дублю Холанда – дортмундці змарнували купу шансів і пропустили гол від Неймара