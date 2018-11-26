Хоффенхайм – Шахтер: "горняки" провели тренировку на стадионе хозяев

Донецкий Шахтер испытал газон стадиона Хоффенхайма перед матчем Лиги чемпионов.

Вечером 26 ноября игроки Шахтера потренировались на газоне стадиона Райн-Некар-Арены, где завтра состоится матч Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

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Подопечные Паулу Фонсеки начали с разминки, а затем перешли к отработке игровых моментов, сообщает официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером состоится 27 ноября, начало игры запланировано на 22:00.

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После 4 туров немецкий клуб имеет в своем активе 3 очка и располагается на 3 месте в группе, Шахтер с 2 зачетными пунктами находится на дне турнирной таблицы.