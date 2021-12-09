"Всегда приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас был важен результат и выход в следующий раунд турнира.

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Я очень уважаю Динамо и желаю им удачи, но для нас было главным взять три очка. Посмотрим, с кем будем играть в плей-офф. Бенфика всегда думает о победе", – цитирует Яремчука официальный сайт УЕФА.

Напомним, украинец помог португальцам пробиться в плей-офф турнира, став одним из творцов победы в решающем матче группы Е с Динамо.

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