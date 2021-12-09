Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике были нужны три очка
Украинский легионер "орлов" Роман Яремчук прокомментировал победу над киевлянами в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
"Всегда приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас был важен результат и выход в следующий раунд турнира.
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Я очень уважаю Динамо и желаю им удачи, но для нас было главным взять три очка. Посмотрим, с кем будем играть в плей-офф. Бенфика всегда думает о победе", – цитирует Яремчука официальный сайт УЕФА.
Напомним, украинец помог португальцам пробиться в плей-офф турнира, став одним из творцов победы в решающем матче группы Е с Динамо.
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