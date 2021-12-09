"Хотів би привітати Динамо з хорошим матчем. Ми у наступному раунді – це найголовніше. Чесно кажучи, Динамо дуже додало, мені сподобався їхній другий тайм.

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Чи спілкувався з гравцями Динамо? Спілкувався. Вони – мої друзі, можна сказати брати. Ми з ними пережили багато щасливих моментів під час Євро та матчів збірних. Хочеться побажати їм всього найкращого.

Чи сильно виросли гравці Динамо? Звісно, ​​я всіх дуже добре знаю. Щасливий зустрітись з ними на такій стадії Ліги чемпіонів. Хочеться більше хлопців бачити у топ-командах. Думаю, це станеться, бо Динамо має багато хороших футболістів.

Чи дивлюсь матчі Динамо? Намагаюся дивитися великі матчі. Звичайно, на Лігу чемпіонів не потрапляю, тому що ми водночас грали. Але намагаюся стежити за великими матчами", – сказав Яремчук для Youtube-каналу Динамо.

Нагадаємо, Роман перебував у структурі Динамо у 2012-2017 роках.

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