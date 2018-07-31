toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Хьоведес став гравцем Локомотива

21:35 261 Читать на русском
Хьоведес став гравцем Локомотива
Бенедікт Хьоведес / Фото ФК Шальке

Захисник збірної Німеччини Бенедікт Хьоведес відтепер захищатиме кольори московського Локомотива.

Московський Локомотив підписав контракт із 30-річним Бенедіктом Хьоведесом, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Монако оголосило про трансфер Головіна

Термін дії контракту і сума трансферу не розголошується. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за німця 4 млн євро.

Хьоведес перейшов в Локомотив з Шальке, проте сезон-2017/18 провів в італійському Ювентусі, виступаючи на правах оренди. У складі збірної Німеччини захисник провів 44 матчі. Разом з національною командою він двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Європи і виграв чемпіонат світу в 2014 році.

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

Теги
Ювентус Ювентус Трансфери Трансфери Локомотива Росія Локомотив Москва Локомотив Москва Бенедікт Хьоведес Бенедікт Хьоведес Шальке Шальке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Дерліс Гонсалес став гравцем Сантоса
    Світ — 15:265604 Дерліс Гонсалес став гравцем Сантоса
23
год
:
20
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук