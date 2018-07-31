Хьоведес став гравцем Локомотива

Захисник збірної Німеччини Бенедікт Хьоведес відтепер захищатиме кольори московського Локомотива.

Московський Локомотив підписав контракт із 30-річним Бенедіктом Хьоведесом, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

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Термін дії контракту і сума трансферу не розголошується. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за німця 4 млн євро.

Хьоведес перейшов в Локомотив з Шальке, проте сезон-2017/18 провів в італійському Ювентусі, виступаючи на правах оренди. У складі збірної Німеччини захисник провів 44 матчі. Разом з національною командою він двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Європи і виграв чемпіонат світу в 2014 році.

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