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Хендерсон сделал татуировку в честь победы Ливерпуля в Лиге чемпионов

18:53 55 Читати українською
Хендерсон сделал татуировку в честь победы Ливерпуля в Лиге чемпионов
Джордан Хендерсон / CameraSport

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон сделал татуировку в память о победе в Лиге чемпионов.

Тату мастер Томми Монтойя в своем Instagram поделился фотографией татуировки хавбека Ливерпуля Джордана Хендерсона.

Клопп с пивом, море фанатов и Кубок чемпионов – Ливерпуль провел парад в честь победы в ЛЧ

Капитан мерсисайдцев набил кубок Лиги чемпионов в честь победы в турнире в сезоне 2018/19. В финале "красные" обыграли Тоттенхэм.

Хендерсон перешел в Ливерпуль в 2011 году из Сандерленда, который сейчас выступает в 3 по уровню дивизионе Англии. После ухода Стивена Джеррарда стал капитаном "красных".

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