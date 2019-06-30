Хендерсон сделал татуировку в честь победы Ливерпуля в Лиге чемпионов

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон сделал татуировку в память о победе в Лиге чемпионов.
Тату мастер Томми Монтойя в своем Instagram поделился фотографией татуировки хавбека Ливерпуля Джордана Хендерсона.
Клопп с пивом, море фанатов и Кубок чемпионов – Ливерпуль провел парад в честь победы в ЛЧ
Капитан мерсисайдцев набил кубок Лиги чемпионов в честь победы в турнире в сезоне 2018/19. В финале "красные" обыграли Тоттенхэм.
Хендерсон перешел в Ливерпуль в 2011 году из Сандерленда, который сейчас выступает в 3 по уровню дивизионе Англии. После ухода Стивена Джеррарда стал капитаном "красных".
"Все легенды, которых вы любите, напивались до чертиков и курили, как бешеные". Правила жизни Юргена Клоппа