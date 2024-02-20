Главный тренер Барселоны Хави определился с игроками на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

Наставник каталонцев включил в заявку 23 футболистов на встречу против неаполитанцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Защитник Серхи Роберту и вингер Жоау Фелиш смогут помочь своей команде. Испанец не выходил на поле с 24 января из-за проблем с ахиллом. А португалец восстановился от травмы голеностопа.

Напомним, Барселона и Наполи сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 21 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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