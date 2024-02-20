Головний тренер Барселони Хаві визначився з гравцями на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

Наставник каталонців включив в заявку 23 футболістів на зустріч проти неаполітанців. Про це повідомляє прес-служба клубу.

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Захисник Серхі Роберту та вінгер Жоау Феліш зможуть допомогти своїй команді. Іспанець не виходив на поле з 24 січня через проблеми з ахіллом. А португалець відновився від травми гомілкостопу.

Нагадаємо, Барселона та Наполі зіграють у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в середу, 21 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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