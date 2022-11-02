Барселона в 6-м туре Лиги чемпионов победила Викторию Пльзень. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Хави еще в прошлом туре вылетели из ЛЧ, поэтому этот матч был чисто формальностью и возможностью для молодых игроков проявить себя. Еще до перерыва Барса вела 2:0.

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