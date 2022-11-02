Виктория Пльзень – Барселона – 2:4 – видео голов и обзор матча
08:33 - Читати українською
Барселона в 6-м туре Лиги чемпионов победила Викторию Пльзень. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
50’ Томаш Хори
63’ Томаш Хори
Ферран Торрес 45’
Ферран Торрес 54’
Пабло Торре 75’
45’ Ферран Торрес
50’ Томаш Хори
54’ Ферран Торрес
63’ Томаш Хори
75’ Пабло Торре
Подопечные Хави еще в прошлом туре вылетели из ЛЧ, поэтому этот матч был чисто формальностью и возможностью для молодых игроков проявить себя. Еще до перерыва Барса вела 2:0.
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После выхода из раздевалки Виктория больше создала моментов, но команды забивали поочередно, доведя счет до 2:4. Барселона с семью пунктами ждет плей-офф Лиги Европы, Пльзень с нулем зачетных баллов ожидаемо остается без еврокубков.
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