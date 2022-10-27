"Хочу поблагодарить наших болельщиков за безусловную поддержку. Они создали чрезвычайную атмосферу, мы действительно это ценим. Жаль, что мы не смогли должным образом отблагодарить их на поле. Нам нужно смотреть в глаза реальности. Я раньше уже предупреждал, что нам придется принимать такие удары и расти. Это был большой удар.

На этот раз мы не были достаточно конкурентны. Мы не могли достичь их уровня. Бавария была очень хорошей, гораздо лучше нас, интенсивнее. Я почти уверен, что наш вылет перед матчем повлиял на нас психологически.

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Мы попали в очень сложную группу, и такое ощущение, что в этой Лиге чемпионов многие вещи играли против нас. Футбол был жесток с нами. В другие тяжелые дни мы сражались, но не здесь. Сезон не заканчивается, это лишь октябрь – впереди много трофеев, за которые нужно побороться. Мы должны оставаться едиными. Это жестокий вылет из Лиги чемпионов, но если вы проанализируете некоторые другие наши игры, то мы заслуживаем большего.

Надо быть самокритичным. В каждом матче Лиги чемпионов мы были как минимум конкурентоспособными – в Мюнхене, я думаю, мы переиграли Баварию. Не сегодня. В моем предматчевом разговоре с командой я говорил о храбрости, об интенсивности, о победах в наших поединках. Но это первый раз в этом сезоне, когда я почувствовал, что мы не соревновались должным образом.

Я искренне верю, что мы можем и выиграем трофеи в этом сезоне. Я не хочу издеваться над нашими фанатами. Это искреннее ощущение, которое у меня есть до сих пор. Но мы должны принимать такие ситуации, противостоять им, конкурировать гораздо лучше, устранять ошибки. Так что с завтрашнего дня нам нужно изменить "чип", перенастроить и бороться за остальные трофеи", – приводит слова Хави сайт УЕФА.

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