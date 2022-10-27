Барселона не смогла одержать вторую победу в нынешнем групповом этапе Лиги чемпионов, потерпев поражение от Баварии (0:3). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Барселона перед матчем против Баварии пересмотрела встречу в Милане, где Интер разгромил Викторию Плзень. Для каталонцев это означало вылет в Лиги Европы во втором сезоне подряд. Тем не менее, у подопечных Хави оставались личные счеты с мюнхенцами – "блаугранас" проиграли им пять поединков подряд с суммарным счетом 4:19. "Камп Ноу" требовал победы.

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Хозяева выставили далеко не самый мощный состав. Из-за травмы Серих Роберто позицию правого фулбека занял Бельерин, а в отсутствие Араухо и Кристенсена в центр обороны поставили Алонсо. Гави, Рафинья и Альба остались в запасе, уступив место Кесье, Де Йонгу и Педри.

Юлиан Нагельсманн не мог рассчитывать на Нойера, Сане и Эрнандеса, но коуч Баварии придержал в запасе еще и Мюллера и Комана. В атаке появился Шупо-Мотинг, фланги обороны заняли Дэвис и Мазрауи, а в воротах вышел Ульрайх. Зато мюнхенцы выставили в старт грозную пару центрхавов Киммих-Горецка.

Хави попытался сыграть с Баварией в рискованном стиле, персонально прессингуя по всему полю. Риск заключался в слабой линии обороны и медлительном Бускетсе в опорной зоне. Четвёрка нападающих гостей (Мане, Гнабри, Шупо-Мотинг и Мусиала) могли разорвать каталонцев благодаря высокой скорости и шикарной работе 1-в-1.

Юлиан Нагельсманн еще и предоставил Киммиху персональное задание. Йозуа постоянно смещался во фланг, мешая каталонцам разыгрывать мяч во фланговых треугольниках. Кроме того, немцы максимально жестко вступали в борьбу. Последствия этих тактических решений шокировали "Камп Ноу".

Впервые войти в штрафную футболистам Барселоны провели аж на 25-й минуте, а до перерыва команда провела всего 8 касаний в периметре. При этом подопечные Хави нанесли лишь 1 удар – Левандовски со стандарта пробил в стенку. Кроме того, на 44-й минуте Роберт мог заработать пенальти вследствие столкновения с Де Лигтом, однако видеоповтор показал грубый фол со стороны поляка.

Хуже всего для "кулес", Бавария забила дважды за полчаса. Счет уже на 10-й минуте открыл Мане, который получил разрезную передачу от Гнабри и легко перебросил тер Штегена. Гол привез Бельерин, который не придерживался линии офсайда и не успел за Садьо.

На 31-й же минуте мюнхенцы выскочили в контратаку 3-в-2, которую Шупо-Мотинг завершил ударом с правого края штрафной в дальний угол. 0:2. Гнабри оформил второй ассист.

Мане на 43-й минуте мог и разгром устроить, выскочив на рандеву с тер Штегеном. Сенегалец поставил корпус, развернулся и пробил мимо голкипера, но Бельерин на линии ворот заблокировал мяч. А чего-то большего немцы и не создали - команда нанесла 6 выстрелов в первом тайме, 5 раз попав в створ. Бавария никуда не спешила.

Второй тайм откровенно разочаровал. В его начале Барселона еще провела несколько неплохих вырываний в штрафной площадке, однако довести атаку до острого завершения "блаугранас" не удавалось. Отметить хоть что-то в игре "кулес" было невозможно. Что и говорить, когда при 6 ударах по воротам хозяева так и не попали в створ ворот. Ульрайх отдыхал.

Бавария же не отказалась от футбол в эконом-режиме. Гости почти ничего интересного в основное время не создали, однако забили еще один гол – это Гнабри на 55-й минуте принял классную передачу от Киммиха и с правого края штрафной пробил под дальнюю штангу. К счастью для каталонцев, взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

На последних минутах Барса выглядела откровенно обреченной. Бавария же, спокойно раскатывая мяч на чужой половине, таки довела дело до разгрома. На 90+4-й минуте тер Штеген кончиками пальцев парировал удар Мане под перекладину, но дальнейшая подача с углового завершилась скидкой Гнабри на дальнюю штангу под замыкание Павару – Бенжамен расстрелял ворота с нескольких метров. 0:3.

В итоге, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Баварии. Мюнхенцы разбили "кулес" в шестом матче подряд и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

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