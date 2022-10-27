"Хочу подякувати нашим уболівальникам за безумовну підтримку. Вони створили надзвичайну атмосферу, ми справді це цінуємо. Шкода, що ми не змогли належним чином віддячити їм на полі. Нам потрібно дивитися в очі реальності. Я раніше вже попереджав, що нам доведеться приймати такі удари та рости. Це був великий удар.

Цього разу ми не були достатньо конкурентними. Ми не могли досягти їхнього рівня. Баварія була дуже хорошою, набагато кращою за нас, інтенсивнішою. Я майже впевнений, що наш виліт перед матчем вплинув на нас психологічно.

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Ми потрапили в дуже складну групу, і таке відчуття, що в цій Лізі чемпіонів багато речей грало проти нас. Футбол був жорстокий з нами. В інші важкі дні ми боролися, але не тут. Сезон не закінчується, це лише жовтень – попереду ще багато трофеїв, за які потрібно поборотися. Ми повинні залишатися єдиними. Це жорстокий виліт з Ліги чемпіонів, але якщо ви проаналізуєте деякі інші наші ігри, то ми заслуговуємо на більше.

Треба бути самокритичними. У кожному матчі Ліги чемпіонів ми були як мінімум конкурентоспроможними – у Мюнхені, я думаю, ми переграли Баварію. Не сьогодні. У моїй передматчевій розмові з командою я говорив про хоробрість, про інтенсивність, про перемоги в наших поєдинках. Але це перший раз у цьому сезоні, коли я відчув, що ми не змагалися належним чином.

Я щиро вірю, що ми можемо і виграємо трофеї цього сезону. Я не хочу знущатися з наших фанатів. Це щире відчуття, яке я досі маю. Але ми повинні приймати такі ситуації, протистояти їм, конкурувати набагато краще, усувати помилки. Тож із завтрашнього дня нам потрібно змінити "чіп", переналаштувати та боротися за решту трофеїв", – наводить слова Хаві сайт УЄФА.

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