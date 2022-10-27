Бавария одержала вторую "сухую" победу над Барселоной, в этот раз – в футбольном храме под названием Камп Ноу. Юлиан Нагельсманн стал первым тренером в истории футбола, обыгравшим каталонцев в Лиге чемпионов четыре раза подряд. Даже Жозе Моуринью обыграл Барсу всего трижды кряду!

Бавария шестой раз подряд разгромила Барселону – Гнабри отдал три ассиста, каталонцы не нанесли ни одного удара в створ

Роберт Левандовски отличиться в этой встрече не смог, потому что Серж Гнабри играл за другую команду. Правый вингер Баварии ассистировал трем разным партнерам, и все они – Мане, Шупо-Мотинг и Павар – забили. Каталонская команда не смогла найти достойного ответа...

Благодаря этой победе Бавария гарантировала себе первое место в группе С. Барселона и продолжит этот еврокубковый сезон в Лиге Европы.