Барселона – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча
Бавария сокрушила Барселону на Камп Ноу (3:0) – Роберт Левандовски каталонцам не помог. Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".
Бавария одержала вторую "сухую" победу над Барселоной, в этот раз – в футбольном храме под названием Камп Ноу. Юлиан Нагельсманн стал первым тренером в истории футбола, обыгравшим каталонцев в Лиге чемпионов четыре раза подряд. Даже Жозе Моуринью обыграл Барсу всего трижды кряду!
Бавария шестой раз подряд разгромила Барселону – Гнабри отдал три ассиста, каталонцы не нанесли ни одного удара в створ
Роберт Левандовски отличиться в этой встрече не смог, потому что Серж Гнабри играл за другую команду. Правый вингер Баварии ассистировал трем разным партнерам, и все они – Мане, Шупо-Мотинг и Павар – забили. Каталонская команда не смогла найти достойного ответа...
Благодаря этой победе Бавария гарантировала себе первое место в группе С. Барселона и продолжит этот еврокубковый сезон в Лиге Европы.