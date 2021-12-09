Хави: Чувствуем себя бессильными, меня это бесит
Главный тренер Барселоны прокомментировал разгром от Баварии в Лиге чемпионов.
"Это больно, это тяжело, ситуация сложная. Бавария сейчас сильнее нас – такая жесткая правда. И это меня бесит. Мы чувствуем себя бессильными. Нужно вернуть клуб туда, где его место – в Лигу чемпионов.
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Я ответственен за этот результат. Надеялся, что мы сыграем лучше. Надо что-нибудь менять. Смириться и работать. Иного выхода нет. Сегодня начинается новая эра, мы все начинаем с нуля.
Мы хотели доминировать, а все было наоборот. Бавария покорила нас. Будем работать, постараемся это поправить. Наша реальность сейчас – это Лига Европы. И Барселона должна ее выиграть", – сказал после матча Хави.
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