"Это больно, это тяжело, ситуация сложная. Бавария сейчас сильнее нас – такая жесткая правда. И это меня бесит. Мы чувствуем себя бессильными. Нужно вернуть клуб туда, где его место – в Лигу чемпионов.

Пушка Сане и вылет "блаугранас" из ЛЧ в видеообзоре матча Бавария – Барселона – 3:0

Я ответственен за этот результат. Надеялся, что мы сыграем лучше. Надо что-нибудь менять. Смириться и работать. Иного выхода нет. Сегодня начинается новая эра, мы все начинаем с нуля.

Мы хотели доминировать, а все было наоборот. Бавария покорила нас. Будем работать, постараемся это поправить. Наша реальность сейчас – это Лига Европы. И Барселона должна ее выиграть", – сказал после матча Хави.

Барселона вылетела из Лиги чемпионов после разгромного поражения в Мюнхене. Каталонцы весной сыграют в Лиге Европы.

Барселона провалилась в Мюнхене и вылетела из Лиги чемпионов – Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави