"Це боляче, це важко, ситуація складна. Баварія зараз сильніша за нас – така сувора правда. І це мене бісить. Ми почуваємося безсильними. Потрібно повернути клуб туди, де його місце – в Лігу чемпіонів.

Гармата Сане і виліт "блаугранас" з ЛЧ у відеоогляді матчу Баварія – Барселона – 3:0

Я відповідальний за цей результат. Сподівався, що ми зіграємо краще. Треба щось змінювати. Змиритися та працювати. Іншого виходу немає. Сьогодні починається нова ера, ми все починаємо з нуля.

Ми хотіли домінувати, а все було навпаки. Баварія підкорила нас. Будемо працювати, постараємося це виправити. Наша реальність зараз – це Ліга Європи. І Барселона повинна її виграти", – сказав після матчу Хаві.

Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів після розгромної поразки в Мюнхені. Каталонці навесні зіграють у Лізі Європи.

Барселона провалилася в Мюнхені та вилетіла з Ліги чемпіонів – Баварія розгромом схвалила красивий суїцид Хаві