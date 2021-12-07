"Как и все, кто пытается и идет до конца, я не понимаю слова "неудача". Мы будем пытаться победить, будем доминировать, создавать моменты. Поговорим, когда игра закончится.

Барселона объявила список игроков на решающую битву с Баварией – плохие новости для Хави и фанатов

Мы работаем над тем, чтобы Барселона не уступала ни одной команде в Европе. Нас ждет много работы.

Нужно набраться терпения, потому что невозможно изменить все за один день. В последнее время Бавария была лучше Барса, но футбол всегда дает шанс все изменить", – цитирует Хави Diario Sport.

Напомним, чтобы гарантированно выходить в плей-офф ЛЧ Барселоне нужно побеждать мюнхенцев. В первой встрече этих команд немцы разгромно выиграли со счетом 3:0.

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