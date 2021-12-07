Головний тренер Барселони Хаві Ернандес поділився очікуваннями від зустрічі з мюнхенцями в рамках ЛЧ.

"Як і всі, хто намагається і йде до кінця, я не розумію слова "невдача". Мии намагатимемося перемогти, домінуватимемо, створюватимемо моменти. Поговоримо, коли гра закінчиться.

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Ми працюємо над тим, щоб Барселона не поступалася жодній команді у Європі. На нас чекає багато роботи.

Потрібно набратися терпіння, бо неможливо змінити все за один день. Останнім часом Баварія була кращою за Барсу, але футбол завжди дає шанс усе змінити", – цитує Хаві Diario Sport.

Нагадаємо, щоб гарантовано виходити у плей-офф ЛЧ Барселоні потрібно перемагати мюнхенців. У першій зустрічі цих команд німці розгромно перемогли з рахунком 3:0.

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