Наставник "сине-гранатовых" определился с перечнем футболистов, которые попытаются добыть для Барсы путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В списке Барселоны оказались 23 игрока. Ни один из травмированных так и не успел восстановиться – Ансу Фати, Педри, Серхи Роберто, Серхио Агуэро и Мартин Брейтуэйт не помогут команде. Фати активно тренировался даже по выходным, однако не сумел окончательно залечить травму и пропустит ключевой матч на этом этапе сезона.

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Как следствие, Хави возьмет в Мюнхен 17-летнего вингера Ильяса Акомача, выступающего за Барселону Б и выходящего в Юношеской лиге УЕФА в составе команды U-19. Также в составе Барсы еще несколько молодых футболистов – Гави, Нико Гонсалес, Иньяки Пенья и Бальде.

Матч Бавария – Барселона стартует 8 декабря в 22:00 по Киеву. В параллельном поединке Бенфика будет принимать киевское Динамо. Для выхода в 1/8 финала ЛЧ Барсе нужно выигрывать, или же надеяться, что подопечные Луческу отберут очки у лиссабонцев.

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