"Не могу назвать себя игроком стартового состава, однако чувствую, что я полезен команде. Когда появляюсь на поле, в каждой игре я отдаю все возможное этому клубу и выполняю то, о чем просит тренер. Всегда готов помочь команде достичь ее целей. Бенфика – мой дом.

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Выход в групповой этап Лиги чемпионов был очень четкой целью для нашей команды, и теперь мы среди лучших команд Европы. Но будем идти от матча к матчу, и самое важное сейчас – игра против Боавишты, вот на чем мы сосредоточены.

Мы знали, что дуэль против Динамо не была выиграна окончательно после первой встречи, и предполагали, что дома нас ждет горячая поддержка болельщиков. Они очень мотивируют нас, с ними – что бы не пришлось делать – всегда легче", – цитирует Флорентину официальный сайт Бенфики.

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