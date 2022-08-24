"Не можу назвати себе гравцем стартового складу, проте відчуваю, що я корисний для команди. Коли з’являюсь на полі, в кожній грі я віддаю все можливе цьому клубу і виконую те, про що просить тренер. Завжди готовий допомогти команді досягти її цілей. Бенфіка – мій дім.

Бенфіка відправила Динамо в Лігу Європи, влаштувавши розгром у Лісабоні за тайм

Вихід до групового етапу Ліги чемпіонів був дуже чіткою метою для нашої команди, і тепер ми серед найкращих команд Європи. Але будемо йти від матчу до матчу, і найважливіше зараз – це гра проти Боавішти, ось на чому ми зосереджені.

Ми знали, що дуель проти Динамо не була виграна остаточно після першої зустрічі, і передбачали, що вдома на нас чекає палка підтримка вболівальників. Вони дуже мотивують нас, з ними будь-що робити легше", – цитує Флорентіну офіційний сайт Бенфіки.

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