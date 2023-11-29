"Матрацники" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов играли против нидерландского клуба. Лучшим игроком встречи признали Родриго Рикельме.

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Когда полузащитник покидал поле, ему передали награду. Рикельме не сразу понял, что приз достался именно ему. Он несколько раз переспросил, действительно ли его признали лучшим и даже попытался отказаться от награды. В итоге испанец забрал приз, сказав: "Серьезно? Не могу в это поверить. Для меня это много значит. Я много работал, бился, чтобы играть за Атлетико, клуб моего сердца".

Напомним, что Родриго Рикельме в текущем сезоне сыграл в 15 матчах за "матрасников". В его активе два гола и одна результативная передача.

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