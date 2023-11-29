"Матрацники" в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів грали проти нідерландського клубу. Найкращим гравцем зустрічі визнали Родріго Рікельме.

Атлетіко помістив Фейєнорд у "День бабака" і подарував Лаціо путівку в плей-офф Ліги чемпіонів

Коли півзахисник покидав поле, йому передали нагороду. Рікельме не одразу зрозумів, що приз дістався саме йому. Він кілька разів перепитав, чи дійсно його визнали найкращим і навіть спробував відмовитися від нагороди. У підсумку іспанець забрав приз, сказавши: "Серйозно? Не можу в це повірити. Для мене це багато значить. Я багато працював, бився, щоб грати за Атлетіко, клуб мого серця".

Нагадаємо, що Родріго Рікельме в поточному сезоні зіграв в 15 матчах за "матрацників". В його активі два голи та одна результативна передача.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник