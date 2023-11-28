Победа Лацио над Селтиком мотивировала Фейеноорд и Атлетико еще сильнее – именно римляне вышли на первую строчку квартета Е. Каждой из команд нужна была только победа: мадридцам – чтобы обогнать римлян, роттердамцам - чтобы приблизиться к ним на минимальное расстояние.

Лацио лишил Селтик шансов на еврокубки – капитан оформил дубль в течение четырёх минут

Команда Диего Симеоне задала тон на Де Кейпе: если в первом эпизоде Бейлов спас хозяев после выхода Мораты практически один на один, то после розыгрыша углового и последующего рикошета от Геертрюйды пропустил. Автогол на 14-й минуте получился случайным: правый защитник Фейе пропускал мяч, который, казалось, не таит в себе никакой угрозы. Но снаряд слегка задел Лутсхарела – и от его ног залетел за ленточку. Этот гол, казалось, повергнул хозяев в шок – они начали демонстрировать присущую им игру только ближе к концу первого тайма.

Во втором тайме Фейеноорд словно оказался в "Дне сурка": Атлетико создал два момента: первый – убойный (Гризманн попал в штангу), второй – далеко не самый очевидный. Эрмосо дотянулся до мяча и наверняка пытался доставить его в чужую штрафную, но случайным образом забросил снаряд Бейлову за шиворот.

В то время, когда Атлетико забивал такие нестандартные мячи, игроки хозяев не могли попасть в створ ворот. У Уэды и Стенгса были хорошие моменты, но они пробивали то над перекладиной, то рядом со штангой... На 76-й минуте Вифферу удалось со второго этажа замкнуть навес с углового, но на большее хозяева не сподобились. К тому же форвард хозяев Хименес оформил второй автогол в этой игре после навеса Молины со штрафного: он пытался выбить мяч на угловой, но переправил его в сетку собственных ворот.

Благодаря этой не совсем логичной победе команда Симеоне вернула себе первое место в квартете. Фейеноорд лишился шансов на выход в плей-офф – команда Арне Слота продолжит свои выступления в Лиге Европы.