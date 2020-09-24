"На самом деле еще на зимних сборах тренерский штаб назначил меня первым пенальтистом команды. До этого я забил два пенальти в товарищеских играх. А вот в официальных все никак не выпадало такой возможности.

Феерия команды Реброва в видеообзоре матча Мольде – Ференцварош – 3:3

Конечно, важно было забить эту "точку". И для команды в психологическом плане, да и для меня в личном. О чем думал после того, как увидел мяч в сетке? О семье. Мама вообще матчи едва смотрит, нереально переживает. А тут еще и "точку" я бью, на последних минутах. Не представляю, что там с ней было", – рассказал Харатин в комментарии Telegram-канала Mr. Raumdeuter.

Напомним, украинский легионер Ференцвароша реализовал пенальти на 87 минуте матча против Мольде и вырвал для команды Реброва ничью (3:3).

Украинцы спасли Ференцварош от поражения Мольде – сумасшедший матч приблизил команду Реброва к группе Лиги чемпионов