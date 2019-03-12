Хаманн: Ливерпуль должен остерегаться возрожденной Баварии

Бывший полузащитник Ливерпуля Дитмар Хаманн считает Баварию фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бавария имела проблемы в начале сезона под руководством Нико Ковача, но в нужное время набрала форму, считает Дитмар Хаманн.

Ван Дейк: С Баварией будет сложно, Ливерпулю нужно действовать лучше

"Ливерпуль, безусловно, попал на Баварию не в то время. Новая вера пульсирует среди баварских рядов.



Это был тяжелый первый сезон для мюнхенского босса Нико Ковача, но он оставался спокойным, даже когда болельщики призывали его уволить осенью.

Левандовски стал лучшим иностранным бомбардиром в истории Бундеслиги

Их уверенность контрастирует с настроением в Ливерпуле, и я поставлю на Баварию в этой напряженной встрече", – поделился своим мнением Хаманн в эфире Liverpool Echo.