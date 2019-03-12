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Хаманн: Ливерпуль должен остерегаться возрожденной Баварии

13:37 40 Читати українською
Хаманн: Ливерпуль должен остерегаться возрожденной Баварии
Дитмар Хаманн / Reuters

Бывший полузащитник Ливерпуля Дитмар Хаманн считает Баварию фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

Бавария имела проблемы в начале сезона под руководством Нико Ковача, но в нужное время набрала форму, считает Дитмар Хаманн.

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"Ливерпуль, безусловно, попал на Баварию не в то время. Новая вера пульсирует среди баварских рядов.

Это был тяжелый первый сезон для мюнхенского босса Нико Ковача, но он оставался спокойным, даже когда болельщики призывали его уволить осенью.

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Их уверенность контрастирует с настроением в Ливерпуле, и я поставлю на Баварию в этой напряженной встрече", поделился своим мнением Хаманн в эфире Liverpool Echo.

Теги
Лига чемпионов Дитмар Хаманн Бавария - Ливерпуль Бавария Бавария Ливерпуль Ливерпуль
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