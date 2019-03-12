Хаманн: Ліверпуль має остерігатись відродженої Баварії

Колишній півзахисник Ліверпуля Дітмар Хаманн вважає Баварію фаворитом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Баварія мала проблеми на початку сезону під керівництвом Ніко Ковача, але в потрібний час набрала форму, вважає Дітмар Хаманн.

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"Ліверпуль, безумовно, потрапив на Баварію не в той час. Нова віра пульсує серед баварських рядів.



Це був важкий перший сезон для мюнхенського боса Ніко Ковача, але він залишався спокійним, навіть коли вболівальники закликали його звільнити восени.

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Їхня впевненість контрастуватиме з настроєм у Ліверпулі, і я поставлю на Баварію в цій напруженій зустрічі", – поділився своєю думкою Хаманн в ефірі Liverpool Echo.