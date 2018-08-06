Хацкевич: Славия исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные игроки

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич на пресс-конференции перед матчем со Славией отметил, что чешская команда отличается не только хорошей игрой во время стандартных положений.

"Считаем ли мы себя фаворитами? Перед каждой игрой, тем более здесь мы имеем два матча, шансы 50 на 50.

Соглашусь ли я снова на минимальную победу? Надежная игра в обороне – это первоочередное задание. Мы все матчи в чемпионате выиграли по 1:0, там этого хватило для победы. А завтра только первая игра со Славией, и как она закончится – я не могу сказать.

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Провокации, как это было 20 лет назад в матче Динамо против Спарты? Неизвестно, если бы тогда не было этой провокации, дошли бы мы в полуфинал Лиги чемпионов. Пожалуй, это пошло на пользу (улыбается). Да, тогда я подвел команду, но главное, что в Праге мы достигли результата. Сейчас я уже не могу пропустить игру и буду присутствовать (улыбается).

А то, что касается провокаций, то футбол это всегда контактный вид спорта. Сейчас этому уделяется больше внимания и со стороны арбитров. Я считаю, что надо вести борьбу, но вести ее чисто.

Славия исповедует не только силовой футбол, там есть и креативные футболисты. Поэтому все зависит от ситуации, где идет игра и на участке поля. У нас есть план на игру, но об этом мы футболистам завтра более подробно расскажем, как мы будем действовать. В первую очередь мы отталкиваемся от своей игры", – отметил Хацкевич на пресс-конференции в понедельник в Праге на стадионе "Эден Арена".

Напомним, матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа, начало в 20:30.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19