Хацкевич: Славія сповідує не лише силовий футбол, у них є і креативні гравці

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич на прес-конференції перед матчем зі Славією зазначив, що чеська команда вирізняється не лише гарною грою під час стандартних положень.

"Чи вважаємо ми себе фаворитами? Перед кожною грою, тим паче тут ми маємо два матчі, шанси 50 на 50.

Чи погоджуся я знову на мінімальну перемогу? Надійна гра в обороні – це першочергове. Ми всі матчі в чемпіонаті виграли по 1:0, там цього вистачило для перемоги. А завтра лише перша гра зі Славією, і як вона закінчиться – я не можу сказати.

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Провокації, як це було 20 років тому в матчі Динамо проти Спарти? Не відомо, якби тоді не було цієї провокації, чи дійшли б ми до півфіналу Ліги чемпіонів. Мабуть, це пішло на користь (посміхається). Так, тоді я підвів команду, але головне, що в Празі ми досягли результату. Зараз я вже не можу пропустити гру і буду присутнім (посміхається).

А те, що стосується провокацій, то футбол це завжди контактний вид спорту. Зараз цьому приділяється більше увагу і з боку арбітрів. Я вважаю, що треба вести боротьбу, але вести її чисто.

Славія сповідує не лише силовий футбол, там є і креативні футболісти. Тому все залежить від ситуації, де йде гра і на якій ділянці поля. У нас є план на гру, але про це ми футболістам завтра більш детально розкажемо, як ми будемо діяти. В першу чергу ми відштовхуємося від своєї гри", – зазначив Хацкевич на прес-конференції у понеділок у Празі на стадіоні "Еден Арена".

Нагадаємо, матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо відбудеться 7 серпня, початок о 20:30.

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19