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Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

13:20 341 Читати українською
Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19
Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19. УЕФА определил все потенциальные пары данной стадии соревнований.

Напомним, киевское Динамо узнало своего потенциального соперника еще до жеребьевки, поскольку УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках. Соответственно, победитель пары Славия – Динамо не мог попасть на ПАОК или Спартак.

Путь чемпионов

Црвена Звезда/Спартак Трнава – Зальцбург/Шкендия

Карабах/БАТЭ – ПСВ

Янг Бойз – Астана/Динамо Загреб

Мальме/Видеотон – Селтик/АЕК

Путь представителей лиг:

Бенфика/Фенербахче – ПАОК/Спартак

Стандард/Аякс – Славия/Динамо

Первые матчи пройдут 21 и 22 августа. Ответные – 28 и 29 августа.

Теги
Главное УЕФА Жеребьевка ЛЧ Лига чемпионов
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