Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

Украина — 13:01 130
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"Карпати провалюють другі тайми – такого ніколи в житті не було". Суддям УПЛ закидають хабарі, а Зорі – піжонство
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Монако заработал 550 млн евро за 2 года – мастер-класс от французского клуба, который вызывает двусмысленные чувстваФранция — 12:38 193
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Хацкевич стал лучшим тренером 3 тура УПЛУкраина — 12:22 34
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Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперникаЛига чемпионов — 11:32 1228
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Лига Европы: Заря и Мариуполь узнали потенциальных соперников в плей-оффЛига Европы — 11:23 452
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