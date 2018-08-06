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Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника

11:32 300 Читати українською
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника
Динамо узнало потенциального соперника в ЛЧ / фото ФК Динамо

В швейцарском Ньоне сегодня пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19. Однако киевское Динамо уже узнало своего потенциального соперника – им станет Стандард или Аякс.

Динамо в случае прохождения пражской Славии в 3-м раунде Лиги чемпионов 2018/19 на стадии плей-офф сыграет против победителя пары Стандард – Аякс, информирует официальный сайт УЕФА.

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Киевляне узнали потенциального соперника еще до жеребьевки, поскольку УЕФА подтвердил, что продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках. Таким образом было исключено возможное попадание Динамо победителя противостояния ПАОК – Спартак, которые будут несеянными в следующем раунде. Динамо или Славия, соответственно, будут сеяными.

Первые матчи пройдут 21 и 22 августа, ответные – 28 и 29 августа. Сама жеребьевка пройдет сегодня в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, уже завтра Динамо сыграет в Праге против местной Славии в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча в 20:30.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
1
дн
:
8
час
:
28
мин
Динамо Киев
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