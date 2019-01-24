Хацкевич – о голе, пропущенном на 90+4 минуте: На последних секундах идти в обыгрыш? Это индивидуальная ошибка

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от товарищеского матча против Стяуа.

"В актив мы могли бы занести этот матч, если бы победили. Тем не менее, положительный результат дает толчок с большим настроением работать дальше. В сегодняшнем матче мы решили посмотреть ребят в других вариациях. Плюс Буэно приболел, Вербич чувствовал дискомфорт, так что в этой игре они не смогли принять участие.

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В принципе, отрабатывали выход из обороны через средний и короткий пас, больше сегодня использовали фланги, но последняя передача и ее качество оставляет желать лучшего. По движению, по отношению ребята – молодцы.

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Если стандарт у ворот соперника мы сами заработали, то стандарт вблизи собственных ворот, когда мы владеем мячом на последних секундах, и идти в обыгрыш на трех футболистов в своей штрафной, и нарушать правила, когда в данной ситуации нужно сыграть более надежно и проще , то это уже индивидуальная ошибка нашего игрока", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.