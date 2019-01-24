toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Хацкевич – о голе, пропущенном на 90+4 минуте: На последних секундах идти в обыгрыш? Это индивидуальная ошибка

24 января 09:14 428 Читати українською
Хацкевич – о голе, пропущенном на 90+4 минуте: На последних секундах идти в обыгрыш? Это индивидуальная ошибка
Александр Хацкевич / Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от товарищеского матча против Стяуа.

"В актив мы могли бы занести этот матч, если бы победили. Тем не менее, положительный результат дает толчок с большим настроением работать дальше. В сегодняшнем матче мы решили посмотреть ребят в других вариациях. Плюс Буэно приболел, Вербич чувствовал дискомфорт, так что в этой игре они не смогли принять участие.

Динамо – Стяуа – 1:1 – видео голов и обзор матча

В принципе, отрабатывали выход из обороны через средний и короткий пас, больше сегодня использовали фланги, но последняя передача и ее качество оставляет желать лучшего. По движению, по отношению ребята – молодцы.

Буэно не играл против Стяуа – стала известна причина

Если стандарт у ворот соперника мы сами заработали, то стандарт вблизи собственных ворот, когда мы владеем мячом на последних секундах, и идти в обыгрыш на трех футболистов в своей штрафной, и нарушать правила, когда в данной ситуации нужно сыграть более надежно и проще , то это уже индивидуальная ошибка нашего игрока", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Стяуа: Среда 23 января 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 1
Стяуа
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Товарищеские матчи Динамо Киев - Стяуа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
    Світ — 12:22494 Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
3
час
:
13
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук