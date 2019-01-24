Хацкевич – про гол, пропущений на 90+4 хвилині: На останніх секундах йти в обіграш? Це індивідуальна помилка

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями від товариського матчу проти Стяуа.

"В актив ми могли б занести цей матч, якби перемогли. Все ж, позитивний результат дає поштовх з більшим настроєм працювати далі. В сьогоднішньому матчі ми вирішили подивитися хлопців в інших варіаціях. Плюс Буено прихворів, Вербіч відчував дискомфорт, так що в цій грі вони не змогли взяти участь.

Динамо – Стяуа – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В принципі, відпрацьовували вихід з оборони через середній і короткий пас, більше сьогодні використовували фланги, але остання передача і її якість залишає бажати кращого. По руху, по відношенню хлопці – молодці.

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Якщо стандарт поблизу воріт суперника ми самі заробили, то стандарт поблизу власних воріт, коли ми володіємо м’ячем на останніх секундах, і йти в обіграш на трьох футболістів у своєму штрафному, і порушувати правила, коли в даній ситуації потрібно зіграти більш надійно і простіше, то це вже більше індивідуальна помилка нашого гравця", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.