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Хачериди хорошо сыграл в Лиге чемпионов в первом официальном матче за ПАОК – статистика подтверждает

16:45 61 Читати українською
Хачериди хорошо сыграл в Лиге чемпионов в первом официальном матче за ПАОК – статистика подтверждает
Евгений Хачериди / ПАОК

Украинский защитник Евгений Хачериди на хорошем уровне провел дебютный официальный матч в составе греческого ПАОКа.

Евгений Хачериди дебютировал за ПАОК в официальных матчах и помог своей команде в квалификации Лиги чемпионов пройти Базель. 31-летний центральный защитник отыграл за греков весь поединок, где его партнеры разгромили соперника со счетом 0:3.

За несколько месяцев без футбола в Динамо Хачериди не растерял хорошую форму. Вчера он сделал немало полезных действий в обороне ПАОКа. Согласно показателям Wyscout в активе Евгения 8 перехватов, 7 отборов и подборов и 5 выносов из опасной зоны.

Украинец выиграл 75% единоборств у своих ворот и один раз успешно поборолся на втором этаже. Хачериди традиционно не отдавал рисковых передач вперед на обострение, поэтому точность его пасов была высокой – 92%.

Следующий матч команда Хачериди и Шахова проведет 8 августа против Спартака в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов. Экс-звезда Динамо снова будет иметь хорошие шансы появиться в стартовом составе в центре обороны ПАОКа.

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Лига чемпионов2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Базель - ПАОК: Среда 01 августа 2018

Базель
Матч окончен
0 : 3
ПАОК
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Теги
Лига Европы Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК Лига чемпионов Базель - ПАОК
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