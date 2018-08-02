Хачериди хорошо сыграл в Лиге чемпионов в первом официальном матче за ПАОК – статистика подтверждает

Украинский защитник Евгений Хачериди на хорошем уровне провел дебютный официальный матч в составе греческого ПАОКа.

Евгений Хачериди дебютировал за ПАОК в официальных матчах и помог своей команде в квалификации Лиги чемпионов пройти Базель. 31-летний центральный защитник отыграл за греков весь поединок, где его партнеры разгромили соперника со счетом 0:3.

За несколько месяцев без футбола в Динамо Хачериди не растерял хорошую форму. Вчера он сделал немало полезных действий в обороне ПАОКа. Согласно показателям Wyscout в активе Евгения 8 перехватов, 7 отборов и подборов и 5 выносов из опасной зоны.

Украинец выиграл 75% единоборств у своих ворот и один раз успешно поборолся на втором этаже. Хачериди традиционно не отдавал рисковых передач вперед на обострение, поэтому точность его пасов была высокой – 92%.

Следующий матч команда Хачериди и Шахова проведет 8 августа против Спартака в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов. Экс-звезда Динамо снова будет иметь хорошие шансы появиться в стартовом составе в центре обороны ПАОКа.

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