Малиновский – лучший по статистике в первом туре чемпионата Бельгии, но сам игрок не поддается эйфории

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отлично стартовал в новом сезоне бельгийского первенства в составе Генка.

Малиновский стал главным героем Генка в матче с Локереном в первом туре Лиги Жупиле. Команда Руслана выиграла со счетом 0:4, а сам украинец отметился классным голом со штрафного и двумя результативными передачами на Посуэло и Троссарда.

"Это было замечательно, мы победили и сыграли на ноль. Доминировали, не дали сопернику времени на размышления, наша команда провела великолепный матч. Мы просто выполнили свою работу. Я считаю, что можно было сыграть даже лучше. В определенных моментах нам еще нужно совершенствоваться .

План на сезон? Выигрывать каждый матч. Просто нужно сохранить этот настрой и побеждать, а когда наступает плохая игра – мгновенно ее забыть.

Мой вклад в три гола? Конечно, я счастлив, что помог команде победить", – цитирует Руслана Малиновского издание Voetbalkrant.

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По оценкам компании InStat, Малиновский стал лучшим игроком премьерного тура чемпионата Бельгии. Его рейтинг полезности составил 516 баллов, сообщает Команда№1.

На счету Руслана первое место в туре по количеству ТТД – 143, брак в действиях составил 13%. Хавбек сборной Украины выполнил больше всего передач – 97 и вошел в тройку лучших игроков по ударам по воротам – 6.

Обзор матча Локерен – Генк – 0:4 и флеш-интервью Малиновского: