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Хачеріді добре відіграв у Лізі чемпіонів у першому офіційному матчі за ПАОК – статистика підтверджує

16:40 1284 Читать на русском
Хачеріді добре відіграв у Лізі чемпіонів у першому офіційному матчі за ПАОК – статистика підтверджує
Євген Хачеріді / ПАОК

Український захисник Євген Хачеріді на хорошому рівні провів дебютний офіційний матч у складі грецького ПАОКа.

Євген Хачеріді дебютував за ПАОК в офіційних матчах і допоміг своїй команді у кваліфікації Ліги чемпіонів пройти Базель. 31-річний центральний захисник відіграв за греків увесь поєдинок, де його партнери розгромили суперника з рахунком 0:3.

За декілька місяців без футболу в Динамо Хачеріді не розгубив хорошу форму. Вчора він зробив чимало корисних дій в обороні ПАОКа. Відповідно до показників Wyscout в активі Євгена 8 перехоплень, 7 відборів і підбирань та 5 вибивань із небезпечної зони.

Українець виграв 75% єдиноборств біля власних воріт і один раз успішно поборовся на другому поверсі. Хачеріді традиційно не віддавав ризикові передачі вперед на загострення, тому точність його пасів була високою – 92%.

Наступний матч команда Хачеріді та Шахова проведе 8 серпня проти Спартака в 3 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Екс-зірка Динамо знову матиме хороші шанси з'явитися в стартовому складі в центрі оборони ПАОКа.

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Ліга чемпіонів2-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Базель - ПАОК: Середа 01 серпня 2018

Базель
Матч завершено
0 : 3
ПАОК
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