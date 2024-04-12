Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может позволить себе ротацию далеко не на всех позициях.

После матча против Реала (3:3) полузащитник "горожан" Родри пожаловался на усталость. Испанец почти не получает отдыха в нынешнем сезоне – 41 матч за клуб, еще 8 за сборную.

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"Если у вас есть футболист, который не хочет играть, то он не будет играть. Мне также нужно бы дать отдых центральным защитникам, но Джон Стоунз и Кайл Уокер получили травмы в товарищеских матчах за сборную, поэтому остальные не могут отдохнуть. Мы в большой, большой беде", – цитирует Гвардиолу журналист Бен Джейкобс.

Ман Сити сейчас не может позволить себе широкую ротацию, ведь наступили решающие этапы сразу в трех турнирах. "Горожане" ведут бешеную борьбу за золото АПЛ, в полуфинале Кубка Англии сыграют с Челси, а в ответном матче четвертьфинала ЛЧ надо дожимать Реал.

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