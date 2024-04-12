Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може дозволити собі ротацію далеко не на всіх позиціях.

Після матчу проти Реала (3:3) півзахисник "містян" Родрі поскаржився на втому. Іспанець майже не отримує відпочинку у нинішньому сезоні – 41 матч за клуб, ще 8 за збірну.

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"Якщо у вас є футболіст, який не хоче грати, то він не буде грати. Мені також потрібно б дати відпочинок центральним захисникам, але Джон Стоунз і Кайл Вокер отримали травми в товариських матчах за збірну, тому решта не може відпочити. Ми у великій, великій біді", – цитує Гвардіолу журналіст Бен Джейкобс.

Ман Сіті зараз не може дозволити собі широку ротацію, адже настали вирішальні етапи відразу у трьох турнірах. "Містяни" ведуть шалену боротьбу за золото АПЛ, у півфіналі Кубка Англії зіграють з Челсі, а в матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ треба дотискати Реал.

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