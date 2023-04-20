Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола получил не только положительные эмоции от выхода в 1/2 самого престижного евротурнира.

"Горожане" разгромили Баварию в первом четвертьфинальном поединке со счетом 3:0, а во втором разошлись миром (1:1). Это позволило испанскому тренеру в десятый раз в карьере выйти в полуфинал турнира.

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Гвардиола стал первым тренером в истории, которому подчинилось такое достижение. Догнать его может разве что Карло Анчелотти, который в девятый раз будет играть в 1/2 престижнейшего евротурнира.

Следует заметить, что бывший тренер Александра Зинченко дважды выиграл Лигу чемпионов, но это еще было в Барселоне (сезоны 2008/09 и 2010/11). С "горожанами" доходил до финала в 2021-м, но проиграл Челси.

В полуфинале этого года Манчестер Сити будет противостоять Реалу (9 и 16 мая). В финале победитель дуэли сойдется с сильнейшим из пары Милан – Интер.

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