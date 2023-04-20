Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола отримав не лише позитивні емоції від виходу в 1/2 найпрестижнішого євротурніру.

"Містяни" розгромили Баварію у першому чвертьфінальному поєдинку з рахунком 3:0, а у другому розійшлись миром (1:1). Це дозволило іспанському тренеру вдесяте у кар'єрі вийти у півфінал турніру.

Промах Холанда з пенальті та черговий асист де Брюйне у відеоогляді матчу Баварія – Манчестер Сіті – 1:1

Гвардіола став першим тренером в історії, якому підкорилось таке досягнення. Наздогнати його може хіба що Карло Анчелотті, який вдев'яте гратиме в 1/2 найпрестижнішого євротурніру.

Варто зауважити, що колишній тренер Олександра Зінченка двічі виграв Лігу чемпіонів, але це ще було у Барселоні (сезони 2008/09 та 2010/11). З "містянами" доходив до фіналу у 2021-му, але програв Челсі.

У цьогорічному півфіналі Манчестер Сіті протистоятиме Реалу (9 та 16 травня). У фіналі переможець дуелі зійдеться із сильнішим з пари Мілан – Інтер.

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