Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола недоволен тем, как его команда будет возвращаться с выездного матча.

"Я не знаю, что произошло, но мы не сможем вылететь обратно, есть проблемы с самолетом. Мы вернемся на автобусе, что заберет у нас несколько часов отдыха.

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Мы приедем очень поздно ночью со среды на четверг, а в пятницу мы должны ехать на с Вулверхэмптоном (матч запланирован на субботу, 30 сентября). Затем мы поедем в Германию играть в Лиге чемпионов. Это очень важный матч для нас. Это создаст проблему, поскольку игроки не смогут нормально отдохнуть, особенно морально. Две-три недели отдыха между сезонами – это ничто. Так происходит год за годом", – цитирует наставника "горожан" RMC Sport.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет в Кубке лиги с Ньюкаслом в среду, 27 сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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